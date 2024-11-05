На Украине появились языковые патрули

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Ивано-Франковске — городе на западе Украины — начали свою деятельность инспекторы по борьбе с использованием русского языка. Об этом информирует Telegram-канал украинского телеканала "Пятый".

По данным телеканала, инспекторы предлагают русскоговорящим жителям пройти бесплатные курсы по изучению украинского языка.

В сентябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что в городе возросло количество людей, говорящих на русском языке, что побудило местные власти внедрить работу языковых инспекторов. По его словам, это является "проблемой" как для города, так и для Украины в целом.

Политолог Инна Литвиненко прокомментировала, что решение о создании языковых инспекторов в Ивано-Франковске демонстрирует стремление мэра "выслужиться" перед лидером Украины Владимиром Зеленским. Эксперт также подчеркнула, что треть добровольцев на эти должности составляют люди, временно перемещенные с территорий новых регионов России.

Уточнения

Ива́но-Франко́вск (укр. Івано-Франківськ; до 1939 года — Станисла́вов, укр. Станіславів; пол. Stanisławów; до 1962 года — Станисла́в, укр. Станіслав; нем. Stanislau; идиш סטאַניסלאוו‎) — город на западе Украины, административный центр Ивано-Франковской области, Ивано-Франковского района и Ивано-Франковской городской общины, центр Ивано-Франковской агломерации.



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