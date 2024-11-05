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Вучич назвал возможный исход выборов в США

1:25
Правда ТВ

Выборы президента США, назначенные на 5 ноября, могут оказать значительное влияние на будущее всего мира, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV. Его высказывание приводит сайт телекомпании.

"Может случиться так, что эти выборы принесут мир или <…> приведут нас к третьей мировой войне" — поделился сербский лидер.

Ранее различные государственные лидеры и политики высказывали мнение, что третья мировая война может возникнуть из конфликта между Россией и Украиной. Например, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп отмечал, что обсуждения возможных ударов Украины по территории России являются признаком приближения к такой войне. Он также утверждал, что в случае его победы на выборах конфликт между Москвой и Киевом может быть урегулирован. В то же время, если победу одержит вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис, "мир превратится в дым", считает Трамп.

Для установления мира на Украине необходимо, чтобы "большие мальчики" — Россия и США — начали переговоры, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его мнению, если Киев не согласится на нейтральный статус, третья мировая война станет неизбежной.

Уточнения

Алекса́ндр Ву́чич (серб. Александар Вучић / Aleksandar Vučić; род. 5 марта 1970, Белград) — сербский государственный и политический деятель. Президент Республики Сербия с 1 июня 2017 года.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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