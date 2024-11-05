В Уфе массово отравились сотрудники завода

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Уфе сотрудники одного из заводов массово пострадали от кишечной инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор Башкирии, который в настоящее время проводит проверку.

Согласно информации республиканского Роспотребнадзора, причиной отравления рабочих стала пища, предоставляемая им в столовой и буфете завода. С 3 ноября специалисты ведут санитарно-эпидемиологическое расследование, включающее анализ проб пищи, обследование персонала и проверку санитарного состояния пищеблока.

Название завода и конкретный вид инфекции пока не разглашаются, так как расследование продолжается. В Роспотребнадзоре пояснили, что сотрудники заразились группой кишечных инфекций, включающих вирусы. Столовую и буфет временно закрыли. Сообщается о 21 пострадавшем.

"Угрозы распространения инфекции нет. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.