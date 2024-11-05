Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В Курской области десантники перекрыли минным шлагбаумом маршрут прорыва ВСУ

1:24
Правда ТВ
https://frontend.vh.yandex.ru/player/488112c1b91b5fb78dd5b7e7c8948e2b?from=partner&mute=0&autoplay=0&tv=0&loop=false&play_on_visible=false

Тульские разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) установили минный шлагбаум на участке государственной границы, перекрыв один из маршрутов прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 5 ноября.

Противник, используя технику иностранного производства, регулярно пытался прорваться через границу на нескольких участках в Глушковском районе. После проведения штурмовых действий и достижения безопасного расстояния, российские подразделения, под прикрытием артиллерийского огня, выдвинулись для выполнения задач по блокированию подходов противника с помощью инженерных заграждений на государственной границе.

Уничтожив врага, прикрывавшего проход в заграждениях, военнослужащие разведывательной роты полка с позывными Порш и Почта выдвинулись на выполнение боевой задачи. После осмотра украинских позиций они обнаружили минный шлагбаум и с его помощью восстановили контроль над границей.

"Вдоль железной дороги была накидана проволока "путанка", было трудно ее преодолевать. Противник нас услышал, открыл огонь по нам. Но мы в ответ открыли огонь и успешно отошли, без единой царапины", — поделился старший разведчик в позывным Порш.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
В Госдуме предложили наказывать за призывы к жестокости с животными
Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции
В Ейске затопило пляж
Расширенные поры: почему это происходит и как с этим бороться
Лёгкий путь к узким плечам и стройной спине: пять эффективных упражнений
Как приготовить диетические голубцы с курицей без капли жира
Пирсинг может стать причиной появления новообразований
Как отдыхать на природе и не отказываться от комфорта
Диетолог Дианова назвала сладости для людей с повышенным уровнем сахара в крови
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей Дмитрий Плотников Брутальные мужики с топорами и рогатыми шлемами: какими на самом деле были викинги? Игорь Буккер Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Последние материалы
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Переплата за китайские автомобили: сколько стоит автокредит
Почему собака лает по ночам: причины и методы устранения
Как избавиться от отеков: советы нутрициолога
В Кисловодске появится крупный курортный комплекс
Рецепт кабачковых драников, которые тают во рту
Нужно ли перекапывать землю в теплице осенью
Российским туристам назвали самые красивые места Архангельской области
Термальные источники набирают популярность у российских туристов
Эффективные упражнения на пресс: изучаем анатомию мышц живота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.