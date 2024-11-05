В Курской области десантники перекрыли минным шлагбаумом маршрут прорыва ВСУ

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Тульские разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) установили минный шлагбаум на участке государственной границы, перекрыв один из маршрутов прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 5 ноября.

Противник, используя технику иностранного производства, регулярно пытался прорваться через границу на нескольких участках в Глушковском районе. После проведения штурмовых действий и достижения безопасного расстояния, российские подразделения, под прикрытием артиллерийского огня, выдвинулись для выполнения задач по блокированию подходов противника с помощью инженерных заграждений на государственной границе.

Уничтожив врага, прикрывавшего проход в заграждениях, военнослужащие разведывательной роты полка с позывными Порш и Почта выдвинулись на выполнение боевой задачи. После осмотра украинских позиций они обнаружили минный шлагбаум и с его помощью восстановили контроль над границей.

"Вдоль железной дороги была накидана проволока "путанка", было трудно ее преодолевать. Противник нас услышал, открыл огонь по нам. Но мы в ответ открыли огонь и успешно отошли, без единой царапины", — поделился старший разведчик в позывным Порш.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.



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