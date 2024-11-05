Число легальных трудовых мигрантов в России возросло на 41%

В 2024 году количество разрешений на работу, выданных мигрантам, увеличилось на 41%. Об этом сообщает пресс-служба МВД в интервью "Известиям".
За 9 месяцев в стране легально оформились 120,2 тысячи иностранцев, из которых 34,9 тысячи являются высококвалифицированными специалистами. Это касается граждан стран с визовым режимом с Россией, таких как Китай, США и Германия. Для таких специалистов выдаются разрешения на работу, в то время как мигрантам из безвизовых стран, таких как Таджикистан, Узбекистан или Азербайджан, предоставляются патенты.
Компаниям, желающим трудоустроить таких сотрудников, сначала необходимо получить разрешение на их привлечение к деятельности, а затем оформить соответствующий документ. МВД также отметило, что количество выданных патентов за год сократилось с 1,7 миллиона до 1,6 миллиона.
Трудовой мигрант в понимании конвенции ООН — лицо (трудящийся), которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант).
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