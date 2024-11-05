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В Ставрополье задержаны домушники, подозреваемые в кражах на 67 млн рублей

1:05
Правда ТВ
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В Ставропольском крае задержаны двое мужчин, которые на протяжении трёх лет занимались кражей квартир и домов. Общая сумма ущерба составляет не менее 67 миллионов рублей. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Ставропольском крае мои коллеги задержали двоих мужчин из Пятигорска и Кисловодска, которые подозреваются в серии краж из домовладений", — сказано в сообщении.

На территории Кавказских Минеральных Вод злоумышленники проникали в дома и квартиры тайно, похищая ювелирные изделия, деньги, бытовую технику и другое ценное имущество. В ходе обысков были изъяты похищенные драгоценности, средства связи и другие предметы, имеющие отношение к делу.

По факту краж возбуждено 13 уголовных дел по статье 158 УК РФ ("Кража"). Фигуранты дела находятся под стражей, ведётся работа по установлению всех соучастников преступной деятельности.

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации (сокращённо МВД России (официально), МВД РФ) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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