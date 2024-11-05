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Ил-76 МЧС России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Ливан

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Правда ТВ

Самолёт Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей Ливана. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Согласно указанию Президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова, спецборт привёз более 19 тонн гуманитарного груза, включая предметы первой необходимости и медикаменты.

В конце октября в ливанский Бейрут прибыл корабль с двумя тысячами тонн гуманитарной помощи из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как заявили в МИД ОАЭ, на борту корабля находилось одна тысяча тонн продовольствия, тысяча тонн палаток и других предметов быта для беженцев.

14 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что израильские власти блокируют поставки гуманитарных грузов, направленных пятью странами в сектор Газа.

Уточнения

Гуманитарная помощь — вид безвозмездной помощи (содействия); средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных гуманитарной катастрофой или стоящих на её грани.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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