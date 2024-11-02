Рамзан Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ по просьбе украинцев

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил в своем telegram-канале об отмене своего прежнего приказа "не брать в плен бойцов ВСУ". По словам Кадырова, на его имя поступило более двух тысяч писем от жителей Украины с просьбами о пересмотре этого распоряжения.

В своём заявлении Кадыров уточнил, что письма содержат просьбы от украинских граждан, среди которых есть и женщины, беспокоящиеся за мобилизованных родственников, и мужчины, оказавшиеся на линии фронта против своей воли. Главный мотив, как утверждает Кадыров, — это желание украинцев сохранить жизнь близким, которых отправляют на передовую. Он также подчеркнул, что солдаты ВСУ знают о гуманном обращении с пленными в подразделении спецназа "Ахмат".

Кадыров отметил, что те, кто обращались с подобными просьбами, "понимают, что они жертвы западной трусости и подлости", которая, по его словам, подталкивает украинцев к участию в боевых действиях.

Уточнения

Плен — ограничение свободы комбатанта и некомбатанта — человека, принимавшего участие в военных (боевых) действиях (военнослужащий), — с целью недопущения его к дальнейшему участию в них.



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