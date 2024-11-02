Украина нашла потенциального покровителя для своих граждан в России

1:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что одна из стран выразила готовность стать державой-покровительницей для украинцев, находящихся на территории России. Заявление прозвучало на встрече в Канаде, где обсуждалась необходимость защиты прав граждан Украины, включая военнопленных, депортированных детей и гражданских лиц, оказавшихся в сложных обстоятельствах. При этом конкретная страна не названа, но Украина активно работает над тем, чтобы этот процесс стал реальностью.

В Женевских конвенциях закреплено, что во время международных конфликтов нейтральное государство может выполнять роль покровителя, защищая интересы граждан одной стороны на территории другой. Для этого необходимо согласие обеих сторон, а в случае невозможности договориться эту роль берет на себя Международный комитет Красного Креста.

По словам Сибиги, вмешательство державы-покровительницы поможет украинцам, так как, по его утверждению, российская сторона ограничивает доступ международных наблюдателей и медиков к этим людям.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам России Григорий Карасин заявил, что Москва готова обсуждать предложение Киева, если оно будет иметь гуманитарный характер. "Надо обсуждать. Речь идет о судьбах конкретных живых людей. Поэтому мы всегда готовы к таким переговорам и к таким контактам", — отметил он.

Также на встрече в Канаде затронули вопрос возвращения украинских детей, находящихся за пределами Украины. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли отметила, что три страны — Ватикан, Катар и ЮАР — изъявили желание выступить посредниками в переговорах на эту тему, а Литва и Катар готовы стать транзитными странами.

Уточнения

Жене́вские конве́нции — четыре международных договора и три дополнительных протокола, устанавливающие международно-правовые стандарты гуманного обращения во время войны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.