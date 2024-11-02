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В Уфе оштрафовали мужчин, раздававших цветы из бассейна в кузове пикапа

1:06
Правда ТВ

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности трех мужчин, которые устроили необычную акцию — установили мини-бассейн в кузове пикапа и раздавали цветы прохожим, катаясь по городу. Видеозапись с их участием появилась в соцсетях и привлекла внимание правоохранителей.

По информации ГИБДД, инцидент произошел с участием водителя автомобиля Haval Poer King Kong, который перевез двух пассажиров в импровизированном бассейне в кузове. За нарушение правил дорожного движения, включая непристегнутый ремень безопасности и неправильную перевозку пассажиров, 22-летний водитель был оштрафован. Двое пассажиров, также не пристегнувшихся ремнями безопасности, получили штрафы за это нарушение.

Сообщается, что молодые люди, в рамках рекламы цветочного магазина, раздавали прохожим белые розы. Несмотря на объяснения водителя, что их целью было поднять настроение горожанам, мероприятие привлекло внимание инспекции, которая обнаружила ряд нарушений.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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