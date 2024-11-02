Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что западные страны используют скрытую схему поставок дальнобойного оружия Украине. По его словам, заявления Запада о запрете на передачу такого оружия являются лишь формальностью, прикрывающей реальную стратегию поставок.
Константинов предположил, что вооружение может поступать в разобранном виде, а затем в Киеве его представляют как собственные разработки, готовые к испытаниям. По его мнению, украинская сторона не станет раздумывать перед применением этих вооружений по российским территориям.
Политик также отметил, что Запад заинтересован в затяжном конфликте и не учитывает ущерб для Украины и ее населения, лишь бы нанести урон России. Константинов подчеркнул, что такие действия представляют серьезную угрозу, которую нельзя недооценивать, и призвал к оперативному реагированию на любые попытки западных стран поддержать Украину вооружением.
Влади́мир Андре́евич Константи́нов (укр. Константинов Володимир Андрійович; род. 19 ноября 1956 года, с. Владимировка, Слободзейский район, Молдавская ССР, СССР) — украинский и российский политический деятель.
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