В Крыму раскрыли скрытую схему Запада по поставкам дальнобойного оружия Украине

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что западные страны используют скрытую схему поставок дальнобойного оружия Украине. По его словам, заявления Запада о запрете на передачу такого оружия являются лишь формальностью, прикрывающей реальную стратегию поставок.

Константинов предположил, что вооружение может поступать в разобранном виде, а затем в Киеве его представляют как собственные разработки, готовые к испытаниям. По его мнению, украинская сторона не станет раздумывать перед применением этих вооружений по российским территориям.

Политик также отметил, что Запад заинтересован в затяжном конфликте и не учитывает ущерб для Украины и ее населения, лишь бы нанести урон России. Константинов подчеркнул, что такие действия представляют серьезную угрозу, которую нельзя недооценивать, и призвал к оперативному реагированию на любые попытки западных стран поддержать Украину вооружением.

Уточнения

Влади́мир Андре́евич Константи́нов (укр. Константинов Володимир Андрійович; род. 19 ноября 1956 года, с. Владимировка, Слободзейский район, Молдавская ССР, СССР) — украинский и российский политический деятель.



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