Неизвестный вирус атаковал россиян в Белеке

В Турции, на курорте Белек, произошла вспышка неизвестного вируса, о чём сообщили отдыхающие из России. По информации Telegram-канала Shot, за последние дни десятки детей и взрослых обратились в местный госпиталь с жалобами на плохое самочувствие. У заболевших была высокая температура, которую не получалось сбить лекарствами на дому — пришлось ставить капельницы.

По данным источника, острая фаза болезни длится 4–5 дней, а инкубационный период может составлять от 4 до 14 дней. Некоторые туристы начинают чувствовать недомогание ещё в самолёте по дороге в Россию. Есть версия, что люди могли подхватить вирус Коксаки, так как у некоторых детей появилась сыпь на коже рук и ног.

Другое предположение — туристы заболевают новой формой коронавируса, поскольку есть жалобы на ломоту в костях, расстройство желудка и потерю аппетита. Также это может быть ротавирус, хотя тошнота и рвота отмечаются не у всех заразившихся.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).



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