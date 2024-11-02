Максимальный размер больничного возрастёт до 6,8 тысяч рублей в день в 2026 году

В Минтруде назвали предельный размер выплат по временной нетрудоспособности из-за болезни на 2026 год. По информации газеты "Известия", он составит 207,6 тысячи рублей в месяц. То есть около 6,8 тысячи рублей за один день больничного. Но максимальную выплату могут получить не все работники.

Всё зависит от индивидуальных особенностей работника, в частности, его стажа и уровня дохода. Те, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей и имеет стаж работы не менее восьми лет, смогут получить максимальную выплату.

По имеющимся данным, в настоящее время предельный размер выплат по больничному листу составляет четыре тысячи рублей. В 2025 году максимальный размер выплаты достигнет 5,7 тысячи рублей, а к 2026 году увеличится в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом.

Уточнения

Листок нетрудоспособности (больничный лист или больничный) — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина.



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