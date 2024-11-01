Витязева ответила на слухи об увольнении из Соловьёв Live

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ведущая программы "Соловьёв Live" Юлия Витязева, также известная под фамилией Лозанова, прокомментировала слухи об её увольнении, возникшие после высказываний о ситуации в Курской области. Ранее блогер Юрий Подоляка заявил, что журналистка была отстранена от работы за публикацию в Telegram, в которой упомянула продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области как часть предполагаемого плана России. Это заявление вызвало критику, и позже Витязева удалила пост.

Отвечая на слухи, Витязева подчеркнула, что ей ничего не известно о решении об увольнении, и заявила, что не дискредитировала никого, лишь процитировав аналогичные слова российского президента о том, что действия Киева "пошли не по тому сценарию".

Подоляка, напротив, отметил, что её пост вызвал негативную реакцию:

"Очень хорошо, что многие мои коллеги сразу обратили на это внимание и поставили эту провокаторшу на место", — написал Юрий.

Уточнения

Юлия Михайловна Витязева (Лозанова) (род. 25 июня 1981, Одесса, УССР) — российская телеведущая, политолог, блогер.



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