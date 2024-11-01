Российский военный рассказал, что в первые дни СВО оставалось 15 км до Киева

Младший сержант Артем Ковалев из Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии поделился воспоминаниями о первых днях специальной военной операции и о том, как его подразделение подошло на расстояние всего 15 километров к Киеву. Историю Ковалева привёл Telegram-канал Минобороны России "Герои спецоперации Z".

Ковалев рассказал, что прибыл на территорию Украины после завершения учений в Белоруссии, которые проходили в начале 2022 года. По его словам, 23 февраля ему и его сослуживцам сообщили, что они будут участвовать в СВО. В одном из первых заданий под Киевом он получил свою первую награду — медаль "За отвагу", которая стала символом его заслуг.

Военнослужащий также отметил, что местные жители Луганской народной республики тепло принимали российских военных, приветствовали их и делились сигаретами и едой. По словам Ковалева, люди благодарили солдат за прибытие и выражали поддержку, заявляя, что ждали их появления долгое время.

Уточнения

Ки́ев (укр. Київ, МФА: ) — столица и крупнейший по населению город Украины, город со специальным статусом.

