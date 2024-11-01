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В популярных российских подушках нашли опасные вещества

1:42
Правда ТВ

Роскачество опубликовало результаты проверки подушек российских производителей. В ходе исследований, проведённых среди 15 ведущих отечественных брендов, эксперты обнаружили, что большинство образцов не соответствуют установленным стандартам безопасности и содержат вещества, потенциально опасные для здоровья.

По данным Telegram-канала Mash, продукция брендов Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek и "Долина снов" показала высокий уровень ацетальдегида, который значительно превышает допустимые нормы. Ацетальдегид, содержащий уксусную кислоту, может раздражать глаза, слизистую и дыхательные пути. В данных подушках его содержание в четыре раза превысило безопасный предел.

Также установлено, что подушки брендов Dargez, Kariguz, "Легкие сны", Ist'ok и "Минари" характеризуются повышенным уровнем токсичности в водной среде. Это означает, что при контакте с влажной кожей подушки могут спровоцировать аллергию или даже привести к отравлению.

Кроме того, в подушках некоторых производителей, таких как Ormatek, специалисты обнаружили пылевых клещей и даже пыль. Это ещё один фактор риска для пользователей, особенно тех, кто склонен к аллергии. Эксперты также выявили несоответствия между заявленным и реальным составом продукции, что вводит покупателей в заблуждение.

Роскачество направило итоги проверки в надзорные органы для дальнейших действий, предупреждая потребителей о потенциальной угрозе использования подушек с нарушениями.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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