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Украденный указ Петра II продали на французском аукционе за 3120 евро

1:53
Правда ТВ

Украденный из Российского государственного военно-исторического архива указ императора Петра II был продан на аукционе во Франции за 3120 евро. Как сообщается на сайте аукционного дома Aguttes, торги, в которых участвовал редкий документ, прошли 29 октября, при начальной ставке в 1000–1200 евро.

Документ, по информации Telegram-канала 112, представлял собой один из первых указов молодого императора Петра II. Указ от сентября 1727 года содержал распоряжение о снятии Фаменцына с должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на эту должность князя Г. А. Урусова. Однако в архиве РГВИА в Москве он был подменен на муляж, и подлинный документ исчез.

Об исчезновении стало известно 25 октября, после чего сотрудники архива обратились в правоохранительные органы для проведения проверки. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошла кража.

Историк, который регулярно посещает Российский государственный военно-исторический архив, сообщил, что документы можно легко похитить. Для входа в архив требуется паспорт, однако система постоянных пропусков отсутствует. Документы хранятся в папках, содержащих порой до тысячи листов.

По словам источника, хотя в читальный зал запрещено проносить сумки, отдельные листы из дел можно незаметно вынести, сложив их в папку, тетрадь или чехол для ноутбука, которые разрешается приносить с собой. При возврате дела никто не проверяет его содержание на наличие недостающих документов, так как контролировать каждую папку представляется практически невозможным.

Уточнения

Пётр II Алексе́евич (12 [23] октября 1715, Санкт-Петербург — 19 [30] января 1730, Москва) — император всероссийский, сменивший на престоле Екатерину I.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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