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На Западе заявили, что Китай дистанцируется от КНДР, опасаясь российского влияния

1:24
Правда ТВ

Северная Корея, ранее находившаяся под значительным влиянием Китая, постепенно отдаляется от своего крупного соседа на фоне углубляющихся связей с Россией. Как сообщает The Economist, Пекин обеспокоен усилением российско-северокорейского альянса, что может дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове, где Китай традиционно заинтересован в стабильности.

Эксперты подчеркивают, что в условиях, когда Россия заключает с КНДР стратегическое партнерство и обещает поддержку в случае нападения, Пекин все больше рассматривает Пхеньян как непредсказуемого союзника. Сближение России и Северной Кореи также может подтолкнуть КНДР к более решительным провокациям против Южной Кореи, что не в интересах Китая, полагает Виктор Ча из аналитического центра в Вашингтоне.

По мнению Сон Хен Ли из Азиатского центра Гарвардского университета, Китай может использовать возникшую ситуацию для давления на Запад, но вряд ли сможет полностью контролировать действия Пхеньяна. Российско-корейское соглашение, подписанное в июне 2024 года во время визита президента России Владимира Путина, включающее обязательство военной поддержки, указывает на готовность двух стран к более тесному сотрудничеству, что ставит Пекин в неоднозначное положение.

Уточнения

Северокорейско–российский договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой заключается договор о безопасности и обороне между Северной Кореей и Россией.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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