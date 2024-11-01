Заявление Дурова о передаче данных ударило по кибермошенникам

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Доходы кибермошенников, использующих схему "Мамонт", сократились на 22% после заявления основателя Telegram Павла Дурова о возможной передаче данных нарушителей правоохранительным органам. Как сообщает компания F.A.C.C.T., снижение доходов произошло после того, как Дуров дал понять, что Telegram может передавать IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила.

В России первая волна применения схемы "Мамонт", была зафиксирована летом 2019 года. Однако наибольшая активность хакеров наблюдалась весной 2020 года, когда пандемия спровоцировала массовый переход на удаленную работу и привела к росту спроса на онлайн-покупки, увеличившийся в среднем на 30-40 процентов.

По данным F. A. C.C.T., доходы 70% групп, работающих по данной схеме, упали с 58 до 45 миллионов рублей в течение месяца после заявления основателя Telegram.

Уточнения

Интернет-мошенничество (Электронное мошенничество) — вид мошенничества с использованием Интернета.



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