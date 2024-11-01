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Трамп обещает ослабить союз России и Китая, если вернется в Белый дом

2:10
Правда ТВ

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал разорвать укрепившийся союз между Россией и Китаем, если вернется в Белый дом. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 1 ноября, Трамп заявил, что нынешний президент Джо Байден способствовал сближению двух стран, и это, по его мнению, "позор". Трамп выразил уверенность, что в случае своей победы сможет изменить эту ситуацию.

"Байден объединил их. Это позор. Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать", — подчеркнул Трамп в эфире на YouTube-канале Карлсона. Он также назвал "больными" тех, кто называет его "другом России", напомнив, что подобные обвинения начались еще в 2016 году, когда демократы пытались обеспечить победу Хиллари Клинтон, распространяя слухи о его связях с Россией.

В связи с этим мы обратились к политологу за комментарием.

"Трамп сегодня говорить много чего странного и непонятного, потому что у них там сейчас последние дни перед выборами, и уже идет полное сумасшествие, взаимные обвинения и какие-то заявления, за которыми, скорее всего, ничего не стоит. С другой стороны, Америке конечно не выгоден наш союз с азиатским регионом и с Китаем тем более, потому что Китай набирает силу, но вряд ли удастся это разрушить. Дай бог нам его укрепить", — рассказала Pravda.Ru политконсультант, эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью Елена Август.

Ранее, 17 сентября, Трамп уже заявлял, что при новой победе на выборах планирует улучшить отношения США с Россией и Китаем, подчеркнув необходимость стратегического подхода к внешним силам, представляющим угрозу для Америки. Еще в августе он отмечал лидерские качества руководителей России, Китая и Северной Кореи, называя их "лучшими в своем деле" и вспоминая о прежних "хороших отношениях" с президентом России Владимиром Путиным.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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