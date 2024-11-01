Четыре украинских беспилотника уничтожены в Брянске

В Брянске система ПВО уничтожила четыре беспилотника Вооружённых сил Украины.

Со слов властей, дрон атаковал многоэтажку — повреждены окна, балкон и фасад. Известно об одном пострадавшем.

Всего за ночь сбили более 50 дронов: 20 беспилотников в Курской области, 18 — в Брянской, четыре — в Орловской, три — в Белгородской, один — в Крыму.

Уточнения

Брянск — город областного значения в России, административный центр Брянской области Российской Федерации.



Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.



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