Четыре украинских беспилотника уничтожены в Брянске

В Брянске система ПВО уничтожила четыре беспилотника Вооружённых сил Украины.
Со слов властей, дрон атаковал многоэтажку — повреждены окна, балкон и фасад. Известно об одном пострадавшем.
Всего за ночь сбили более 50 дронов: 20 беспилотников в Курской области, 18 — в Брянской, четыре — в Орловской, три — в Белгородской, один — в Крыму.
Брянск — город областного значения в России, административный центр Брянской области Российской Федерации.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
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