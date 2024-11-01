Трамп заявил об уничтожении Северного потока-2

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что "уничтожил" "Северный поток-2". Так он отреагировал на попытки представителей Демократической партии обвинить его в связях с РФ.

По его словам, строительство "крупнейшего газопровода в мире" было "самой важной задачей России", но он заблокировал его строительство. Трамп также счёл больными тех, кто называет его "русским шпионом".

Через год после начала строительства "Северного потока-2" администрация Трампа объявила о санкциях в отношении участников строительства, и завершать прокладку ниток газопровода пришлось при помощи российских судов. Фактически, газопровод был готов к подаче газа, однако со стороны структур Германии начались задержки с сертификацией, которая в конечном итоге была полностью остановлена из-за того, что Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



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