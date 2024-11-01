В России предложили продавать электронные сигареты по рецепту

"Национальный союз защиты прав потребителей" направил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложения по реализации электронных сигарет. Об этом сообщают "Известия".

В частности, электронные сигареты предложили приравнять к лекарственным средствам и продавать их только в аптеках по рецепту.

Аналогичные решения о передаче права продажи ЭСДН аптекам уже приняли, например, в Японии, Франции, Финляндии, Австралии.

Ранее в беседе с Pravda.Ru врач-нарколог, психиатр Василий Шувалов заявил, что вейпы — это диверсия против страны и молодёжи.

"Классический пример — это онкологические заболевания. Здесь десятки продуктов сгорания, которые являются канцерогенам и мутагенами. Из 20 человек с раком лёгкого 19 — это курильщики. Это очень тяжёлое заболевание, которое не диагностируется на ранних стадиях и даёт огромную смертность", — рассказал собеседник Pravda. Ru.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.



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