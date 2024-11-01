Патрушев дал две недели на остановку роста цен в России

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев обязал за две недели остановить рост цен в России. Решение принято по итогам совещания по ценовой ситуации.

В частности, в правительстве поручили проводить ежедневный мониторинг цен продовольственного рынка. Как говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте аппарата вице-премьера, ранее неоднократно обсуждались меры по предотвращению колебаний цен на продукты питания.

"В сентябре, когда уже наблюдались негативные тренды по ряду позиций, была достигнута договоренность о реализации необходимых шагов", — отмечается в заявлении.

В правительстве также обозначили, что главной задачей сейчас, в условиях высокой ключевой ставки, обеспечить необходимый уровень производства продукции.

Ранее сообщалось, что в России выросли цены на сливочное масло. ФАС взял ситуацию на контроль.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Понятие цены — фундаментальная экономическая категория.



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