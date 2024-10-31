Риелтор Полторак объяснил, почему в России дорожает аренда жилья

1:33 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Рост арендной платы на жильё в России связан с двумя факторами. О них в беседе с Pravda.Ru рассказал почётный член Российской гильдии риэлторов, президент компании «Бест Недвижимость» Григорий Полторак.

"Во-первых, прикрыли льготную ипотеку. И, соответственно, людям, которым раньше рассказывали, что платеж по ипотеке меньше или немножко больше, чем арендная плата, давайте покупайте, то, соответственно, эта сказка закрылась. И, естественно, платежи по ипотеке сейчас огромные, потому что ставки там выше 25% годовых. Поэтому люди обращают свои взоры в сторону аренды, куда деваться. Второй фактор не менее важный – это высокая инфляция. Дорожает всё", - сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что доходность от сдачи в аренду всегла была на очень низком уровне – 5-6% максимум, если соотнести годовую аренду со стоимостью квартиры. А сейчас на фоне того, что депозиты очень высокие, можно просто продать квартиру, взять деньги и положить в банк, получать более 20% годовых, и аренда подтягивается за этими высокими ставками тоже.

Ранее "Дом.РФ" сообщил, что в России резко выросли цена на аренду жилья. ставка по аренде в Москве составила 111 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 56 тыяч рублей, в других регионах — 43 тысяч рублей.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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