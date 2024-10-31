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Военный эксперт Колчин заявил, что страны НАТО уже и так участвуют в конфликте на Украине

1:25
Правда ТВ

Военный эксперт Пётр Колчин заявил, что третьи страны уже и так участвуют в конфликте на Украине. Так в беседе с Pravda.Ru специалист прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что к Киеву могут примкнуть военные из третьих стран.

"Фактически НАТО уже с самого начала спецоперации непосредственно участвует в конфликте через специалистов, наводчиков и огромный разведперсонал, который вокруг спецоперации. Поэтому тут не стоит ожидать какого-то коренного изменения хода спецоперации. НАТО уже на Украине. И, как мы видим, Россия успешно справляется с любыми вызовами, которые может предоставить этот фактор", — сказал он.

По его словам, Россия уже подготовила определённые решения, которые помогут нивелировать участие дополнительных стран. Колчин отметил, что у страны много средств боевого сдерживания, в том числе неядерного, которые позволят эффективно поразить противника.

Как ранее заявил Остин, вовлечение в конфликт третьих стран может стать ответом на присутствие военных из КНДР в конфликте на Украине. Остин признался, что не хочет спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать, отметив, что Вашингтон не может помешать северокорейским военным находиться в зоне СВО.

 

 

Уточнения

Ллойд Джеймс О́стин III (англ. Lloyd James Austin III; род. 8 августа 1953, Мобил, Алабама, США) — американский государственный и военный деятель, генерал армии США, в 2013—2016 годах — глава Центрального командования вооружённых сил США.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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