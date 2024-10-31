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Лавров заявил, что США накажут Зеленского за попытки втянуть их в войну

1:54
Правда ТВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности сделал заявление о возможных последствиях для Владимира Зеленского в случае попыток вовлечь США в войну против России.

"Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его никаким рискам, они будут бить его по рукам", — заявил Лавров на пресс-конференции.

Он также выразил резкую критику в адрес "формулы мира" и "плана победы" Владимира Зеленского. Лавров отметил, что на Западе на протяжении многих лет игнорируется дискриминация русскоязычного населения Украины, включая запреты на использование русского языка с 2014 года и недавний законопроект Верховной рады, направленный на запрещение канонической Украинской православной церкви.

"На это грубейшее нарушение устава ООН русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал, тупую 'формулу мира' Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический 'план победы'," — заявил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что "формула", "план" и " фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе " не приближают мир.

Напомним, что в середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой так называемый план победы, включающий пять пунктов и три секретных дополнения. Среди них — приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и размещение "комплексного неядерного пакета сдерживания" России на территории Украины.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.

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