В России зафиксировали резкий рост цен на аренду жилья

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России резко выросли цена на аренду жилья. Об этом сообщает "Дом.РФ".

Так, ставка по аренде в Москве составила 111 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 56 тыяч рублей, в других регионах — 43 тысяч рублей.

Арендная плата растет даже несмотря на стабилизацию соотношения спроса и предложения на рынке. Pravda.Ru обратилась к эксперту с вопросом, с чем связан рост арендной ставки.

"Во-первых, прикрыли льготную ипотеку. И, соответственно, людям, которым раньше рассказывали, что платеж по ипотеке меньше или немножко больше, чем арендная плата, давайте покупайте, то, соответственно, эта сказка закрылась. И, естественно, платежи по ипотеке сейчас огромные, потому что ставки там выше 25% годовых. Поэтому люди обращают свои взоры в сторону аренды, куда деваться. Второй фактор не менее важный — это высокая инфляция. Дорожает всё", — сказал Pravda.Ru почётный член Российской гильдии риэлторов, президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак.

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