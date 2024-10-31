Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В России зафиксировали резкий рост цен на аренду жилья

1:11
Правда ТВ

В России резко выросли цена на аренду жилья. Об этом сообщает "Дом.РФ".

Так, ставка по аренде в Москве составила 111 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 56 тыяч рублей, в других регионах — 43 тысяч рублей.

Арендная плата растет даже несмотря на стабилизацию соотношения спроса и предложения на рынке. Pravda.Ru обратилась к эксперту с вопросом, с чем связан рост арендной ставки.

"Во-первых, прикрыли льготную ипотеку. И, соответственно, людям, которым раньше рассказывали, что платеж по ипотеке меньше или немножко больше, чем арендная плата, давайте покупайте, то, соответственно, эта сказка закрылась. И, естественно, платежи по ипотеке сейчас огромные, потому что ставки там выше 25% годовых. Поэтому люди обращают свои взоры в сторону аренды, куда деваться. Второй фактор не менее важный — это высокая инфляция. Дорожает всё", — сказал Pravda.Ru почётный член Российской гильдии риэлторов, президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Семикратный рост мошенничества: аферисты наживаются на оплате ЖКУ
Певица Нюша рассказала о борьбе с депрессией: собирала свой мир обратно
Ольга Бузова поставила на место впавшую в истерику блогера Лерчек
Кинолог Голубев развеял миф про виляющий хвост собаки
В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в школах и университетах
Арендные ставки в России обновили исторические максимумы
Зимняя незамерзайка: выбираем между метанолом и изопропилом
Сестра Гуфа рассказала, что сейчас происходит с рэпером
Осенняя подкормка смородины: лучшие удобрения для крепких ягод
Популярное
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза

Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.

Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Последние материалы
Два ундециллиона рублей: смогут ли российские компании взыскать колоссальные штрафы с Google?
Как справиться со смертью домашнего питомца: советы психологов
Ксения Собчак высказалась о дуэте Сергея Шнурова и Инстасамки: музыканту будет трудно
10 перекусов перед сном, которые не повредят здоровью и сну
Откройте секреты идеального умывания лица от эксперта
Как победить усталость навсегда: ешьте эти 8 суперфудов
Байден укусил младенцев
Как приготовить домашнюю сгущёнку, которая вернёт вкус детства
Пугающие адаптации глубоководных существ: исследуем тайны океана
Наталья Подольская раскрыла, как Никита Пресняков спас девятилетнего брата: начал задыхаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.