Глава ЦБ объяснила переход к жесткой денежно-кредитной политике

0:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка России вызвана новой ситуацией для экономики России. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ "защищает зарплаты, пенсии, пособия и сбережения от роста цен", а высокая инфляция может быть выгодна только такому бизнесу, чьи товары граждане будут вынуждены покупать в любом случае.

На заседании 25 октября ЦБ из-за санкционного давления принял решение поднять ключевую ставку до 21%.

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