Глава Пентагона допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине

1:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава Пентагона Ллойд Остин допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине. Такое мнение он высказал в ходе общения с журналистами.

По его словам, вовлечение в конфликт третьих стран может стать ответом на присутствие военных из КНДР в конфликте на Украине. Остин признался, что не хочет спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать, отметив, что Вашингтон не может помешать северокорейским военным находиться в зоне СВО.

По этому поводу мы обратились за комментарием к эксперту.

"Фактически НАТО уже с самого начала спецоперации непосредственно участвует в конфликте через специалистов, наводчиков и огромный разведперсонал, который вокруг спецоперации. Поэтому тут не стоит ожидать какого-то коренного изменения хода спецоперации. НАТО уже на Украине. И, как мы видим, Россия успешно справляется с любыми вызовами, которые может предоставить этот фактор", - сказал в беседе с Pravda.Ru военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов Пётр Колчин.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что КНДР направила своих военных в Курскую область. При этом Москва и Пхеньян официально не подтвердили присутствие иностранных военных в российском регионе.

Президент России Владимир Путин, говорят о солдатах КНДР, заявил, что четвертая статья договора о сотрудничестве между двумя странами допускает возможность оказания военной помощи в случае нападения.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, из-за союза Москвы и Пхеньяна, запаные страны "пытаются задним числом оправдать отправку своих военных на Украину".

Уточнения

Ллойд Джеймс О́стин III (англ. Lloyd James Austin III; род. 8 августа 1953, Мобил, Алабама, США) — американский государственный и военный деятель, генерал армии США, в 2013—2016 годах — глава Центрального командования вооружённых сил США.



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