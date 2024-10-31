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В квартире одного из домов Черкесска взорвался газ, разрушена часть кровли

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Правда ТВ

Газ взорвался в квартире на пятом этаже жилого дома в Черкесске. В результате взрыва обрушилась часть кровли.

Из дома эвакуированы 70 человек. Из-под завалов начали доставать людей, есть погибшие и раненые.

Виновницей взрыва называют жительницу дома. Предварительно, женщина страдала психическими расстройствами, постоянно ссорилась с соседями, а на прошлой неделе обещала всех взорвать, пишет Mash.

Уточнения

Черке́сск — город на Северном Кавказе России. Столица Карачаево-Черкесской Республики. Город республиканского значения; образует Черкесский городской округ.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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