Володин уверен, что СССР развалился из-за предателей в правящей партии

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

СССР развалился из-за предателей, которые находились в правящей партии. Так считает спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

Парламентарий не понимает, почему, когда речь идет о фамилиях предателей страны, допустивших распад Советского Союза, никто не говорит, откуда взялись эти люди.

"Они же появились из недр правящей партии, КПСС…Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе", — цитирует Володина ТАСС.

Он добавил, что нынешние власти должны брать лучшее от царской России и СССР.

Ранее парламентарий говорил, что показ фильма "Интердевочка" привел к распаду Советского Союза. Именно пропаганда нездоровых ценностей в фильме повлияла на это.

Уточнения

Вячесла́в Ви́кторович Воло́дин (род. 4 февраля 1964, Алексеевка, Саратовская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.



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