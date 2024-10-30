Володин уверен, что СССР развалился из-за предателей в правящей партии

СССР развалился из-за предателей, которые находились в правящей партии. Так считает спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.
Парламентарий не понимает, почему, когда речь идет о фамилиях предателей страны, допустивших распад Советского Союза, никто не говорит, откуда взялись эти люди.
"Они же появились из недр правящей партии, КПСС…Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе", — цитирует Володина ТАСС.
Он добавил, что нынешние власти должны брать лучшее от царской России и СССР.
Ранее парламентарий говорил, что показ фильма "Интердевочка" привел к распаду Советского Союза. Именно пропаганда нездоровых ценностей в фильме повлияла на это.
Вячесла́в Ви́кторович Воло́дин (род. 4 февраля 1964, Алексеевка, Саратовская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.
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