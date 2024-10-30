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Иверская икона Божьей Матери: повод задуматься о своей жизни и желаниях

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Правда ТВ » Разговоры о религии

Об истории Иверской иконы Божьей Матери и её значении для верующих в авторской передаче "Разговоры о религии" на видеоканале Pravda.Ru рассказывает отец Андрей (Сапунов).

Читайте подробнее: Иверская икона Божьей Матери: история и значение чудотворного образа

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Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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