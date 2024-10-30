Иверская икона Божьей Матери: повод задуматься о своей жизни и желаниях

Об истории Иверской иконы Божьей Матери и её значении для верующих в авторской передаче "Разговоры о религии" на видеоканале Pravda.Ru рассказывает отец Андрей (Сапунов).
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.