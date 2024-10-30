Банки начали приостанавливать выдачу семейной ипотеки

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские банки приостановили запись на сделки по семейной ипотеке. Решение принято в связи с тем, что у финансовых организаций закончился лимит по этой программе.

Так, о приостановке с 31 октября заявили банки ВТБ и Сбер. Запись на сделки восстановится после получения дополнительного лимита от государства. Тем, кто зарегистрировался на сделку до 30 октября, кредит выдадут штатно.

Программа льготной семейной ипотеки была запущена в 2018 году. Изначально она была доступна семьям с двумя детьми, но позже ее распространили на семьи с одним ребенком. Срок действия программы продлили до 2030 года.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.



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