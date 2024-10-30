Франция увидела угрозу мировой экономике в санкциях против нефти из России

0:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мировая экономика находится под угрозой в случае усиления антироссийских санкций против нефти из РФ. К такому выводу пришли журналисты издания Le Monde.

Как пишет издания, Россия является одним из основных производителей нефти. В случае усиления санкций, отмечают журналисты, есть риск резкого роста цен, а это уже приведёт к увеличению стоимости удобрений и сельскохозяйственной продукции, а в конечном итоге удорожанию продуктов питания.

Le Monde подчёркивает, что с каждым днем эффективность санкций против России снижается.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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