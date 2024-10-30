Мировая экономика находится под угрозой в случае усиления антироссийских санкций против нефти из РФ. К такому выводу пришли журналисты издания Le Monde.
Как пишет издания, Россия является одним из основных производителей нефти. В случае усиления санкций, отмечают журналисты, есть риск резкого роста цен, а это уже приведёт к увеличению стоимости удобрений и сельскохозяйственной продукции, а в конечном итоге удорожанию продуктов питания.
Le Monde подчёркивает, что с каждым днем эффективность санкций против России снижается.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.