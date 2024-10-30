Песков напомнил условие для начала урегулирования ситуации на Украине

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вывод украинских войск с российских территорий является одним из условий России для начала мирного урегулирования конфликта с Украиной. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такое условие в числе других называл Владимир Путин.

"Это был набор условий, которые озвучил президент Путин, точнее, это была его мирная инициатива", — сказал он.

Как отмечал Путин летом для урегулирования конфликта на Украине нужны международное признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя как российских регионов, отмена всех западных санкций, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

На Украине видят своё решение урегулирования конфликта. Так, в Киеве представили "формулу мира", которая, в частности, содержит пункты о выводе российских войск на границы 1991 года и разрешение Киеву бить дальнобойным оружием по территории России.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель.



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