В Москве госпитализировали актёра сериала Интерны

В Москве госпитализировали актёра сериала "Интерны" Александра Ильина-младшего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Артист находится в диагностическом отделении. По информации Пятого канала, в больницу он попал с жалобами на острые боли, у Ильина-младшего диагностировали аппендицит и предписали срочную операцию.

По информации SHOT, операция по удалению аппендицита прошла планово, сейчас артист восстанавливается в своей палате.

Уточнения

«Инте́рны» — российский комедийный телесериал, посвящённый работе врачей-интернов.



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