Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кремль ответил на вопрос о сухом законе в России

0:34
Правда ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона в России.

"У нас были различные опыты на этот счёт в нашей стране, я имею в виду в Советском союзе", — отметил он.

Такой опыт предствитель Путина назвал весьма красноречивым.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области хотят ограничить продажу алкоголя до двух часов в день. При этом на выходных и в праздники алкогольная продукция будет реализовываться как и ранее.

Уточнения

Сухо́й зако́н — собирательный термин, включающий в себя частичный или полный запрет оборота этанолосодержащих веществ (за исключением медицинских, научных и промышленных целей, а также смесей с незначительным содержанием этанола).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Фастфуд стал причиной потери зрения у школьника
Нарколог Шуров назвал смертельную дозу алкоголя: интоксикант, депрессор и яд
Эксперт по туризму рассказал о самых популярных ошибках у путешественников
Звезду сериала Кадетство Александра Головина ищут приставы
Настольная игра бронзового века затрикион
В Москве раскрыли схему с займами, которая лишила квартир более 100 россиян
Жена Валерия Меладзе намекнула, что Веру Брежневу вычеркнули из семьи
Блогерша Погребняк раскрыла, какую зарплату должны платить женщинам в декрете
Почему россияне не готовы к беспилотному транспорту
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине Любовь Степушова Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Последние материалы
Почему россияне не готовы к беспилотному транспорту
Почему сок черной редьки с медом облегчает кашель
Подопечная Градского вспомнила, каким музыкант был вне экрана
Пора менять правила игры: 5 модных фитнес-трендов, которые заставят вас полюбить спорт
Почему ваша кошка внезапно начала прятаться: основные причины
Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине
Отец Ивана Урганта прокомментировал возвращение сына на телевидение: у него всё отлично
Ноябрьский отпуск: куда отправиться за тёплым морем и вкусной едой
Маска с кокосовым маслом и мёдом: быстрое восстановление повреждённых волос
Как девушке попасть на работу в технологическую компанию? Советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.