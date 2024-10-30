Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона в России.
"У нас были различные опыты на этот счёт в нашей стране, я имею в виду в Советском союзе", — отметил он.
Такой опыт предствитель Путина назвал весьма красноречивым.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области хотят ограничить продажу алкоголя до двух часов в день. При этом на выходных и в праздники алкогольная продукция будет реализовываться как и ранее.
Сухо́й зако́н — собирательный термин, включающий в себя частичный или полный запрет оборота этанолосодержащих веществ (за исключением медицинских, научных и промышленных целей, а также смесей с незначительным содержанием этанола).
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.