Кремль ответил на вопрос о сухом законе в России

0:34 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона в России.

"У нас были различные опыты на этот счёт в нашей стране, я имею в виду в Советском союзе", — отметил он.

Такой опыт предствитель Путина назвал весьма красноречивым.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области хотят ограничить продажу алкоголя до двух часов в день. При этом на выходных и в праздники алкогольная продукция будет реализовываться как и ранее.

Уточнения

Сухо́й зако́н — собирательный термин, включающий в себя частичный или полный запрет оборота этанолосодержащих веществ (за исключением медицинских, научных и промышленных целей, а также смесей с незначительным содержанием этанола).





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