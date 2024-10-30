В Киеве после ночных ударов повреждено здание Генштаба ВСУ

Здание Генштаба ВСУ повреждено после ночных взрывов в Киеве. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук*.
По его словам, в здание попали осколки беспилотного летательного аппарата. О характере повреждений не сообщается.
Взрывы в Киеве прозвучали около 1:32 по местному времени. Тогда же в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены также зазвучали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Как ранее сообщало издание FT, Россия и Украина ведут переговоры о прекращении ударов по энергообъектам. По утверждению источников, Киев якобы стремился "возобновить переговоры при посредничестве Катара".
*внесён в перечень террористов и экстремистов
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооружённых сил Украины.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.