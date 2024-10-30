В Киеве после ночных ударов повреждено здание Генштаба ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Здание Генштаба ВСУ повреждено после ночных взрывов в Киеве. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук*.

По его словам, в здание попали осколки беспилотного летательного аппарата. О характере повреждений не сообщается.

Взрывы в Киеве прозвучали около 1:32 по местному времени. Тогда же в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены также зазвучали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Как ранее сообщало издание FT, Россия и Украина ведут переговоры о прекращении ударов по энергообъектам. По утверждению источников, Киев якобы стремился "возобновить переговоры при посредничестве Катара".

*внесён в перечень террористов и экстремистов

Уточнения

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооружённых сил Украины.



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