10-летняя жительница крымского города Саки дискредитировала Вооружённые силы России. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Дискредитацию и осквернение государственного флага полицейские усмотрели в ролике, который опубликовала девочка. Его обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. В связи с возрастом к ответственности привлечена её мать.
В полиции подчеркнули, что передадут все материалы в городскую комиссию по делам несовершеннолетних.
Са́ки — город в Крыму.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.