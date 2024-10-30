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10-летнюю жительницу Крыма обвинили в дискредитации ВС России

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Правда ТВ

10-летняя жительница крымского города Саки дискредитировала Вооружённые силы России. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Дискредитацию и осквернение государственного флага полицейские усмотрели в ролике, который опубликовала девочка. Его обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. В связи с возрастом к ответственности привлечена её мать.

В полиции подчеркнули, что передадут все материалы в городскую комиссию по делам несовершеннолетних.

Уточнения

Са́ки город в Крыму. 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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