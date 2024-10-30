В переводе первого закона Ньютона спустя 300 лет нашли ошибку

0:39 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Формулировка первого закона Исаака Ньютона, которая была переведена 300 лет назад, содержит ошибку. С таким утверждением выступил профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук.

Обычно первый закон Ньютона понимается в такой формулировке: "Тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не действует внешняя сила". По мнению Хука, союз "если" правильнее было бы перевести как "потому что" или "вследствтие".

При употреблении такого уточнения, по мнению ученого, была бы поставлена точка в разногласиях закона у физиков.

Уточнения

Сэр Исаа́к Нью́то́н — английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики и математического анализа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.