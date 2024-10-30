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В Госдуме напомнили о сокращённом рабочем дне в субботу

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Правда ТВ

В суббота, 2 ноября, будет сокращённый рабочий день. Об этом напомнил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

В этой связи парламентарий призвал всех работодателей обратить внимание на нюансы трудового законодательства. По словам Нилова, 30 апреля должен был быть предпраздничный день перед 1 мая. Но этот день перенесли на 2 ноября, поэтому он остался укороченным, хотя и не предшествует непосредственно празднику.

При этом у россиян будет выходной день традиционно в воскресенье. Кроме того, выходной день выпадает и на понедельник, 4 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства. А в 2025-м их ждут длинные выходные с 28 апреля по 1 мая.

 

Уточнения

Яросла́в Евге́ньевич Ни́лов (род. 20 марта 1982, Кишинёв, СССР) — российский политический деятель.

День наро́дного еди́нства — российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября начиная с 2005 года. 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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