В Госдуме напомнили о сокращённом рабочем дне в субботу

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В суббота, 2 ноября, будет сокращённый рабочий день. Об этом напомнил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

В этой связи парламентарий призвал всех работодателей обратить внимание на нюансы трудового законодательства. По словам Нилова, 30 апреля должен был быть предпраздничный день перед 1 мая. Но этот день перенесли на 2 ноября, поэтому он остался укороченным, хотя и не предшествует непосредственно празднику.

При этом у россиян будет выходной день традиционно в воскресенье. Кроме того, выходной день выпадает и на понедельник, 4 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства. А в 2025-м их ждут длинные выходные с 28 апреля по 1 мая.

Уточнения

Яросла́в Евге́ньевич Ни́лов (род. 20 марта 1982, Кишинёв, СССР) — российский политический деятель.



День наро́дного еди́нства — российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября начиная с 2005 года.



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