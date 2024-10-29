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В российском регионе ограничат продажу алкоголя до двух часов в день

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Правда ТВ

Власти Волгоградской области приняли решение ограничить продажу алкоголя в будни дни. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Если проект постановления одобрят в заксобрании региона, то уже с 1 марта 2025 года алкоголь будут продавать в будни всего два часа с 12 до 14. При этом в выходные и праздничные дни реализация напитков продолжится в прежнем режиме.

Решение Филимонов аргументировал тем, что Волгоградская область занимает "позорное 71-е место" в федеральном рейтинге трезвости.

Уточнения

Волгогра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района .
 

Трезвость — непрерывное воздержание от приёма алкоголя и других психоактивных веществ.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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