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Раскрыты детали о неядерном сдерживании в "плане победы" Зеленского

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Правда ТВ

Пункт о "неядерном сдерживании", который содержится в "плане победы" Владимира Зеленского (шестой президент Украины, сроки которого истекли в мае 2024 года), подразумевает передачу Киеву ракет большой дальности "Томагавк".

В сообщении New York Times со ссылкой на американских чиновников утверждается, что это абсолютно невыполнимая просьба.

По информации издания, американских высокопоставленных лиц раздражает план Зеленского и называют его нереалистичным.

Ранее "план" Зеленского раскритиковал украинский генерал Дмитрий Марченко. Он заявил, что Киеву нужно рассчитывать на себя, а не на Запад.

"План" победы, который представил Зеленский, содержит пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по территории России.

Уточнения

«Томага́вк» — семейство испано-американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет (КР) большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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