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Кадыров пообещал ответить ВСУ на атаку в Чечне возмездием, которое не снилось

0:27
Правда ТВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал Вооружённым силам Украины "возмездие, которое не снилось". Так он прокомментировал атаку украинского беспилотника по Российскому университету спецназа (РУС).

"Они нас "укусили", мы их уничтожим", — сказал он.

Чеченский лидер также заявил, что не позволит шутить с Чечней.

Атака на РУС произошла в 6:30, жертв и пострадавших нет.

Уточнения

Рамза́н Ахма́тович (Ахмад-Хаджиевич) Кады́ров (чечен. КъадиргӀеран Ахьмад-Хьаьжин Рамзан; род. 5 октября 1976, Центарой, Чечено-Ингушская АССР) — российский государственный, политический и военный деятель, глава Чечни.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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