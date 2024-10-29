В Луганске объявлена эвакуация

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил об эвакуации из района удара ВСУ в Луганске в связи с угрозой новой атаки.

"Стремясь нанести максимальный ущерб инфраструктуре, противник может нанести повторный удар", — говорится в сообщении в Telegram-канале Пасечника.

По его поручению на место отправлена врио главы города Яна Пащенко.

Около 10.30 в небе над Луганском сработали силы ПВО. Как сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР, ВСУ пытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа, силы ПВО отразили атаку, часть ракет сдетонировали в промышленном районе города.

Уточнения

Эвакуация (лат. evacuatio от evacuare «опорожнять, удалять», в другом источнике от лат. vacuus — пустой) — организованное перемещение людей, материальных и культурных ценностей в безопасные места; вывод войск; вывоз государственных учреждений, общественных организаций и даже правительств в безопасные места.



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