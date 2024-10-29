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Старших по дому захотели освободить от уплаты НДФЛ

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Правда ТВ

В России могут освободить старших по дому от налога на доходы физлиц. Об этом рассказал замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко, сообщает РИА Новости.

Сейчас управдомы получают зарплату, которая зависит от числа квартир в доме. Эти выплаты попадают под доход, поэтому необходимо оплачивать НДФЛ в 13% и страховой взнос в размере 30%.

Обычно должности старших по дому занимают пенсионеры, которые, даже если они получают минимальную зарплату в пять тысяч рублей, уже считаются работающими и их пенсия не индексируется. Поэтому зарплату управдомов хотят назвать вознаграждением, который не облагается налогом.

Уточнения

Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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