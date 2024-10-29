Кадыров заявил об атаке украинского БПЛА на чеченский университет спецназа

0:28 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке украинского беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе. Здание учебного заведения загорелось.

Атака, по словам Кадырова, произошла в 6:30, жертв и пострадавших нет.

"Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме", — сообщил он.

Специалисты приступили к расследованию инцидента.

Уточнения

Росси́йский университе́т спецна́за и́мени В В Пу́тина — первое и на данный момент единственное частное учебное заведение в Российской Федерации для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений.



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