Осуждённый на пожизненный срок экс-сенатор Арашуков пожаловался на пытки

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывший российский сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин» по обвинению в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях, потребовал перевести его в колонию в Мордовии.

По словам адвоката Эльмара Ализаде, его подзащитный стал жертвой провокаций и пыток.

В октябре против Арашукова возбудили ещё одно уголовное дело. В этот раз по статье о даче взятки. По информации следователей, экс-сенатор пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей.

При помощи взятки он пытался добиться привилегированных условий в колонии.

Уточнения

Рауф Раулевич Арашуков (род. 23 июня 1986, Хабез, Ставропольский край) — российский политик, участник преступного сообщества, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области.



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