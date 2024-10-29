На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ГСУ СК России по Красноярскому краю представил результаты расследования гибели детей в селе Красная Сопка. По информации ведомства, причиной отравления детей стало инсектицидное средство, которое попало в их организм.

Его следователи, в частости, обнаружили на посуде семьи.

"По результатам исследований содержимого баллонов инсектицидных средств, изъятых в торговых точках села Красная Сопка и на предприятии производителя, состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах", — говорится в сообщении СК.

О гибели четырёх детей одной семьи стало известно в сентябре этого года. Изначально среди причин гибели рассматривалось пищевое отравление, поскольку семья поела на ужин курицу и пельмени, приобретённые в местном магазине. Как раз после этого появились первые симптомы. На следующий день семья обратилась в больницу, но, несмотря на усилия врачей, дети скончались.

Позднее выяснилось, что в день трагедии дом обрабатывали дихлофосом.

Уточнения

Инсектици́ды (от лат. insectum «насекомое» + лат. caedo «убиваю») — химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых. Применяются при дезинсекции.



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